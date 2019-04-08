Германия "За" снятие санкций с РФ: Obozrevatel News

Германия "За" снятие санкций с РФ

Германия хочет снять санкции с России. Такую идею они пытаются продавить через Совет Европы. Об этом пишет издание Европейская правда со ссылкой на западных дипломатов. Те утверждают, немцы уже развернули масштабную кампанию перед весенней сессией ПАРЕ, стартовавшей сегодня. Акция по поддержке России охватывает представителей обоих ключевых сил правительственной коалиции – Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз.

Взрыв на кладбище в Донецкой области: ранена женщина

В Донецкой области женщина подорвалась прямо на кладбище. Это произошло в селе Верхнеторецкое, говорят в полиции. Потерпевшей – 54 года. Она пришла на кладбище убрать, однако, когда потянула из могилы искусственные цветы - раздался взрыв. Женщина получила осколочные ранения тела и головы. Врачи говорят, её жизни ничего не угрожает. Полиция открыла уголовное производство. Расследуют теракт.

В Йемене в результате авиаудара погибли дети

Пятеро детей погибли, более 30 взрослых ранены в результате авиаудара в столице Йемена со стороны коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. Жертвами атаки стали ученицы местной школы.

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