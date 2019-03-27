ФСБ проводит массовые обыски в Крыму: Obozrevatel News в 12:00 от 27.03.2019

ФСБ проводит массовые обыски в Крыму

По меньшей мере 25 обысков в домах крымских татар в оккупированном Крыму устроили российские силовики. Десяток человек задержаны. Оккупанты говорят: облавы проводят в рамках возбужденных уголовных дел. Якобы в домах, где начались обыски, живут сторонники запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Адвокаты потерпевших называют это массовой акцией устрашения крымских татар.

Правительство изменит систему выплаты субсидий наличными

В Министерстве социальной политики говорят: если человек вовремя не оплатил коммуналку, и при этом имел на руках деньги на субсидию, то в течение следующего года средства на помощь будут начислять в безналичной форме. И использовать их ни на что, кроме коммуналки, будет нельзя.

Угроза "Евровидению-2019"

Из-за военного обострения между Израилем и Палестиной песенный конкурс может оказаться под угрозой срыва, пишут израильские СМИ. Недавняя ракетная атака со стороны ХАМАС, из-за которой премьер Биньямин Нетаньяху прекратил свой визит в США, бросила тень на проведение международного конкурса, утверждают местные аналитики. В свою очередь, Европейский вещательный союз –организатор конкурса – внимательно следит за развитием арабо-израильского конфликта, потому что для них безопасность – на первом месте. Но организаторы не уточнили, есть ли у них план действий на случай чрезвычайной ситуации.

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