Полиция забрала детей у безработной матери: Obozrevatel News в 12:00 от 26.03.2019

Полиция забрала детей у безработной матери

В Киеве в горе-матери забрали детей. Малышей шести и трех лет забрали правоохранители из-за ненадлежащего уход. В квартире, где проживает неблагополучная семья, сотрудники ювенальной службы увидели полную антисанитарию. По словам соседей, 40-летняя женщина нигде не работает, пьет, воспитанием детей не занимается и часто оставляет их самих. Дети сейчас в больнице, на обследовании.

Экс-прапорщик ВСУ убежал на оккупированный Донбасс

В Вооруженных силах Украины подтвердили, информацию о еще одном перебежчике в ряды фейковой "ДНР". В ведомстве отреагировали на распространенную российскими СМИ информацию о том, что он, якобы, передал тысячи секретных документов. Речь идет о бывшем сотруднике Донецкого областного военкомата - Юрии Аушеве. Мужчина поехал к оккупантам, там, якобы, живет его семья. Старший прапорщик запаса проходил службу в военном комиссариате с 2004 года и ранее был уволен.

Трамп признал Голанские высоты

Соединенные Штаты признали суверенитет Израиля над спорными Голанских высот. Президент Дональд Трамп уже подписал соответствующую декларацию во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. В свою очередь, Евросоюз и ООН заявили, что и дальше считают эту территорию незаконно оккупированной Израилем. Признание Голанских высот возмутило и страну агрессора - Россию, мол, их оскорбило, что Вашингтон при этом отказывается признать аннексию Крыма.

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