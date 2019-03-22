СБУ предупредила теракт в Харькове: Obozrevatel News в 12:00 от 22.03.2019

СБУ предупредила теракт в Харькове

Россия готовила кровавый теракт в метро Харькова. Его целью было стать многочисленные жертвы и дестабализация ситуации в Украине. Об этом Служба безопасности рассказала на своей странице в соцсети Facebook. Там уточнили: для воплощения такого замысла спецслужбы России завербовали харьковчанина. Ему передали взрывное устройство, мощностью шестьсот граммов тротила.

Два сценария отсрочки Brexit

Евросоюз предложил Лондону два сценария переноса Brexit. Первый будет применен, если Палата общин британского парламента на следующей неделе поддержит согласованную ранее соглашение о Brexit, которую заключили в ноябре 2018 года. Тогда выход Великобритании из ЕС отложат с запланированного 29 марта на 22 мая. Если же британские депутаты соглашение не поддержат, то дату Brexit перенесут на 12 апреля. В то же время в ЕС заявили, что Brexit в любом случае состоится в конце марта, как ранее планировалось.

22 марта – День Сорока Святых

Сорок святых сегодня отмечают христиане Восточного обряда. В этот день люди чтят память сорока Севастийских мучеников. Это воины римского легиона, погибших в 320 году у города Севастии (ныне – это турецкий город Сивас), за отказ отречься от христианской веры.

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