Санкции ЕС за Керченскую агрессию: Obozrevatel News в 12:00 от 15.03.2019

Санкции ЕС за Керченскую агрессию

ЕС ввел санкции против 8 россиян, причастных к керченской агрессии. Среди тех, кто попал в черный список Сергей Станкевич. Чиновник из ФСБ России лично руководил операцией по нападению на украинские суда и захвата моряков в плен.

Заседание Совбеза ООН по ситуации в Крыму

Совет Безопасности ООН сегодня рассмотрит ситуацию с правами человека в аннексированном Россией Крыму. Глава украинской делегации Сергей Кислица говорит, что заседание Совбеза позволит держать в фокусе внимания международного сообщества агрессию России против Украины.

Цены на газ для населения

Нафтогаз предлагает отменить регулирование цен на газ для населения. По словам главы правления компании Андрея Коболева, цена на европейском рынке за последние месяцы снизилась настолько, что с апреля украинские газовые трейдеры, вероятно, будут предлагать газ по цене ниже, чем текущая.

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