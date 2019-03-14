Пограничники задержали террориста: Obozrevatel News в 12:00 от 14.03.2019

Пограничники задержали террориста

Украинские пограничники задержали завербованного Россией террориста. По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна, мужчина ехал из оккупированного Крыма на материковую Украину. Однако линию разграничения хотел пересечь в запрещенных местах. Задержанный с позывным "Коса" пять лет назад принимал активное участие в боях против украинских военных в составе сепаратистского батальона "Заря" в фейковых ЛНР.

Украина вторая по залежам газа в Европе

Украина занимает второе место в Европе после Норвегии по объемам залежей газа. Об этом говорится отчете нефтегазовой корпорации British Petroleum. По оценкам аналитиков, Украина более триллиона кубометров природного газа, а Норвегия – около двух триллионов.

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