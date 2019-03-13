Казначею Ватикана вынесен приговор: Obozrevatel News в 12:00 от 13.03.2019

Казначею Ватикана вынесен приговор

Кардинала Ватикана признали виновным в педофилии. Джорджу Пеллу 77 лет. Его приговорили к 6 годам за решеткой. Учитывая его возраст, в суде считают, что это большой приговор. Даже о помиловании осужденный священник сможет попросить не ранее чем через 4 года.

США не признают Крым российским

Палата представителей Конгресса США одобрил проект закона, согласно которому ни одна государственная структура США не имеет права признавать оккупированный Крым российским. Это же касается его воздушного пространства и территориальных вод.

Получить визу в США будет сложнее

В США готовятся закрыть международные офисы службы гражданства и иммиграции США в 21 стране мира. Это может замедлить процесс обработки семейных визовых заявлений, зарубежного усыновления и обращений о гражданстве со стороны военных.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 16:30 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал