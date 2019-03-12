Выплата субсидий наличными: Obozrevatel News в 12:00 от 12.03.2019

Выплата субсидий наличными: Obozrevatel News в 12:00 от 12.03.201928Читать материал на украинском
Выплата субсидий наличными
Украинцам начали выплачивать субсидии наличными. В "Ощадбанке" люди уже получили первые выпалты. В государственном банке говорят, что люди могут получить субсидию с помощью новейшей системы денежных переводов "Быстрая копейка" в любом отделении.
Проверки облгазов из-за завышенных платежек
В Украине стартовали проверки облгазов из-за завышенных ранее платежек за газ. По словам главы Нацкомиссии по регулированию сферы энергетики и комуслуг, накануне проверили шесть операторов газораспределительных сетей в Винницкой, на Волыни, Ивано-Франковской, Киевской, Харьковской и Черниговской.
Реакция РФ на расторжение договора о дружбе
Министерство иностранных дел России выдвинуло претензии к Украине из-за расторжения договора о дружбе и партнерстве. Москва обвинила Киев в якобы нарушении этого договора. В частности, вспомнили о закреплении в Конституции Украины курса на НАТО без предварительных консультаций с Кремлем.
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