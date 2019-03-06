Под Днепром горит завод: Obozrevatel News в 12:00 от 06.03.2019

Под Днепром горит завод: Obozrevatel News в 12:00 от 06.03.2019835Читать материал на украинском
Под Днепром горит завод
Под Днепром горит завод. Пожар возник в селе Каменка Днепровского района. На предприятии производят строительные крепления. По предварительной информации, огонь вспыхнул в одном из ангаров. Площадь пожара составляет около 9000 квадратных метров.
Передовые вертолеты для Украины
Украинские спасатели одними из первых в мире будут использовать передовые вертолеты. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава ДСНС - Николай Чечеткин. Он вместе с министром внутренних дел Украины Арсен Аваков посетил выставку вертолетов в рамках рабочего визита в США.
Новые санкции против режима Мадуро
Новые санкции против режима Николаса Мадуро готовят Соединенные Штаты. Окончательное решение должно быть принято в ближайшее время. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс не исключает – будут именно персональные ограничения.
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