КГГА обратилась в прокуратуру: Obozrevatel News в 12:00 от 05.03.2019

КГГА обратилась в прокуратуру

КГГА обратилась в прокуратуру о противоправных действиях отдельных участников акции Первого марта, состоявшейся в колонном зале мэрии. В пресс-службе КГГА говорят: к обращению добавили и полную видеозапись событий того дня.

"Оконные" мошенники из-за рубежа промышляли в Одесской области

Украинцев обворовывали зарубежные мошенники. Их уличили в селе Черноморское Одесской области. В дома залезали через старые окна. Когда их поймала полиция, незваные гости успели присвоить 3000 гривен, 200 долларов и смарт-часы. Теперь им грозит провести в тюрьме до шести лет.

США и Китай в шаге от экономического примирения

Соединенные Штаты и Китай готовятся прекратить экономическую войну. Обе страны сейчас на финальной стадии заключения нового торгового соглашения. Пекин предлагает снизить пошлины на американскую сельско-хозяйственную и химическую продукцию, а также на товары автопрома. Со своей стороны Вашингтон может снять почти все ограничения на китайскую продукцию.

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