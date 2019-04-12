Спор Порошенко и Зеленского в прямом эфире: Obozrevatel News

Спор Порошенко и Зеленского

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский пообщались в прямом эфире. Кандидаты устроили словесную перепалку в рамках программы "Право на власть". Действующий президент Петр Порошенко, выступавший в студии, пригласил своего оппонента приехать туда и провести дебаты.

РФ хотела вмешаться в работу системы ЦИК

В ночь подсчета голосов после первого тура президентских выборов - Россия пыталась вмешаться в работу системы Центральной избирательной комиссии. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, атаки были не массовые. Россияне прощупывали возможности украинских систем. Система ЦИК атаку выдержала, говорит Аваков.

Антикоррупционному суду дали старт

Президент Украины назначил судей Высшего антикоррупционного суда. 38 из них уже приняли присягу. Отбирать стражей правосудия помогали ведущие международные эксперты, это бывшие судьи и прокуроры из Британии, Канады, Дании, Литвы и Северной Македонии. Подготовительный процесс продолжался 3 года. Отбор – 7 месяцев.

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