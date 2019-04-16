Информацию о покушении на Зеленского опровергли: Obozrevatel News

Покушение на криминального авторитета под Киевом

Прокуратура опровергла данные о покушении на Владимира Зеленского. Накануне появилась информация о задержании нескольких человек на автомобиле оборудованной крупнокалиберным пулеметом. Поймали их вблизи села Иванковичи в Киевской области. Некоторые СМИ распространили информацию о том, что эти лица готовили покушение на кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Франции помогут восстановить Нотр-Дам

Страны мира готовы помочь Франции восстановить Нотр-Дам де Пари. О таких намерениях, в частности, уже заявила Украина и Италия. Обе страны готовы направить своих специалистов, чтобы вернуть Париже всемирно известную достопримечательность. В Италии уточнили: их эксперты уже имеют опыт по восстановлению исторических объектов после пожаров. Между тем в самой Франции финансовую помощь собора уже пообещал миллиардер Франсуа Пино. Он говорит: выделит на восстановление 100 млн евро.

Пожар на Храмовой горе

Еще один пожар. В Иерусалиме на Храмовой горе загорелся пункт охраны у молитвенной комнаты Эль Марван. На этой территории расположен комплекс мусульманских культовых сооружений, в том числе известная на весь мир мечеть Аль-Акса и Купол Скалы. Сейчас пожарные локализовали огонь. Пострадавших нет. Полиция выясняет все обстоятельства.

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