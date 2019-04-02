Проголосовали не все правоохранители: Obozrevatel News в 11:00 от 02.04.2019

Проголосовали не все правоохранители

40% процентов полицейских, спасателей и нацгвардейцкв не смогли проголосовать на выборах президента. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он объяснил: так случилось, поскольку многие правоохранители были далеко от участков, где они зарегистрированы.

Пожар в долине нарциссов

В Закарпатской области горело полтора гектара биосферного заповедника рядом с Долиной нарциссов. Как сообщили в ГСЧС, огонь вспыхнул вчера вечером, когда погасить его удалось только ночью. Горели сухая трава и кустарники. Сами цветы, по словам специалистов заказника, не выгорели, ведь их луковицы находятся в земле.

В зоне ООС ранены трое военных

В зоне ООС 18 обстрелов, трое украинских военных получили ранения. Из минометов, в том числе и запрещенного калибра - боевики били по позициям армейцев вблизи Крымского, Новолуганское и зайцев.

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