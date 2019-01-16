Пленным морякам продлили арест до апреля – Россия сорвала ''газовые'' переговоры – Изъяли 22 тонны этилового спирта – новости на ObozTV

Лефортовский суд Москвы продлил арест всем двадцати четырем пленным украинских моряков до конца апреля.

Москва сорвала переговоры по газу. Они должны были пройти накануне с участием Еврокомиссии, Нафтогаза и Газпрома.

На Сумщине правоохранители изъяли двадцать две тонны спирта, которыи могли отравиться люди. Ядовитую водку изготовлял один из предпринимателей.

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