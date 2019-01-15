Плененных моряков привезли в суд – В Польше объявлен трехдневный траур – Повышение цен на газ – новости на ObozTV

Военнопленных украинских моряков привезли в московский суд. Им должны избрать меру пресечения. Заседания суд решил скрыть от лишних глаз, а потому оно проходит в закрытом режиме.

В Польше объявили трехдневный траур в связи со смертью мэра Гданьска - Павла Адамовича. В польских городах на улицы вышли тысячи людей, чтобы почтить память чиновника.

В Министерстве социальной политики готовятся повысить цены на газ. Министр ведомства Андрей Рева на одном из телеканалов заявил, что это может произойти уже весной, однако будет зависеть от многих факторов.

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