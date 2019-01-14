Пожар в Калуше: угрозы для людей нет – Взрыв газа в жилом доме – Чрезвычайная ситуация в Торецке – новости на ObozTV

В Калуше Ивано-Франковской области полностью потушили пожар на "Карпатнефтехиме". Сейчас количество вредных веществ, попавших в воздух с химзавода вспыхнувшего накануне, не превышает разрешенных норм.

Один ребенок погиб, еще тридцать человек - травмированы. В России снова взорвался бытовой газ в многоэтажке. На этот раз - в городе Шахты Ростовской области.

В Торецке, в Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия воды. Людям уже второй день ее привозят спасатели.

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