Обстрелы на Донбассе – ограничение движения транспорта из-за непогоды – "Желтые жилеты" уничтожили дорожные радары – новости на ObozTV

Обстрелы на Донбассе – ограничение движения транспорта из-за непогоды – "Желтые жилеты" уничтожили дорожные радары – новости на ObozTV100Читать материал на украинском
Пророссийские боевики ранили трех сотрудников предприятия "Вода Донбасса". Обстрел террористы осуществили накануне в районе поселка Крутая Балка в Донецкой области.
В Запорожской области вчера вечером снова ограничили движение грузовиков и маршрутного транспорта на участках трасс Бердянск - Мариуполь, Борисполь - Запорожье и трассе на Бильмак.
Во Франции участники движения "желтые жилеты" уничтожили более половины дорожных радаров, контролировавших соблюдение скоростного режима.
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