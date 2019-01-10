Продолжаются поиски пропавшего туриста – В Украине стало меньше газа – "Желтые жилеты" поддерживает РФ – новости на ObozTV

В Карпатах продолжаются поиски туриста, пропавшего еще вечером 6 января. Накануне мужчина вышел на связь, однако по установленным координатам спасатели его не обнаружили.

Из-за похолодания в украинских хранилищах уменьшилось количество газа. За сутки отобрали более 100 млн куб.

Движение "Желтых жилетов" поддерживают из-за рубежа, в том числе - из России. Об этом заявил пресс-секретарь французского правительства Беньямина Гриво. Недавно президент Франции Эммануэль Макрон обвинил российские СМИ в пропаганде, в частности в распространении вымышленной информации и слухов о гибели одного из участников акций протеста.

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