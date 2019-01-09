Филарету присвоено звание "Герой Украины" – Из Лавры исчезли иконы – Морозы усилятся – новости на ObozTV

Украины" присвоил почетном патриарху Православной церкви Украины Филарету Президент Петр Порошенко. В указе говорится, что патриарх удостоен этого за выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной церкви.

Из Киево-Печерской лавры исчезли ценные иконы. То, что святынь не хватает, заметили во время инвентаризации и открыли уголовное производство.

В Гидрометцентре прогнозируют до двадцати градусов - ночью. Холоднее всего будет на Западе и в Центре. На дорогах будет скользко, поэтому спасатели советуют без крайней необходимости не планировать поездки на дальние расстояния.

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