Российские силовики проводят очередные обыски в аннексирована Крыму: Obozrevatel News

Задержание в Крыму

Российские силовики проводят очередные обыски в аннексирована Криму- в селах Строгановка, Малый Маяк и Поле Симферопольского района. Задержали уже несколько человек. Некоторых увезли в неизвестном направлении- пишет "Крымская солидарность" в Facebook.

Напомним, 30 мая стало известно о задержании сотрудниками российских силовых структур в аннексирована Крыму, в городе Джанкой, крымскотатарской правозащитницы и журналистки. Лутфие Зудиеву увезли в Симферополь для составления протокола. Также в этот день была задержана координатор общественной организации "Крымское детство" Мумин Салиев. Через некоторое время обоих отпустили.

Украинцев подозревают в ограблении в Бангладеш

Шестерым украинцам, которых вместе с несколькими гражданами Румынии и Болгарии задержала полиция Бангладеш, обвинили в ограблении банкомата. Говорят: они были в составе организованной преступной группы и оказывали сопротивление полиции при задержании.

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Кирилл Тимошенко, который и провел встречу с родственниками задержанных украинский. Также известно, что задержанные проживают в городе Бердичев Житомирской области. Им от 18 до 45 лет. В Бангладеш поехали отдыхать. В ближайшее время туда вылетает консульская группа. Она должна выяснить ситуацию и оказать необходимую помощь.

Выборы в Казахстане

В Казахстане состоялись досрочные выборы президента. По данным экзит-полов – 70 процентов голосов набрал действующий глава страны – Касым-Жомарт Токаев. Он возглавляет правящую партию и входит в приближенных людей своего предшественника – Нурсултана Назарбаева. В то же время, около полутысячи человек вышли на митинги протеста. Утверждают: выборы несправедливые, а их результат известен заранее. Полиция задержала несколько десятков митингующих. Действующая же власть уверена – никаких нарушений во время волеизъявления не произошло. Очередные выборы главы Казахстана должны были состояться в 2020 году. Но объявили досрочно из-за того, что в марте Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента страны.

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