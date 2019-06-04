Полицейским выбирают меру пресечения: Obozrevatel News

Полицейским выбирают меру пресечения

В столице Голосеевский райсуд избирает меру пресечения полицейским, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Перед заседанием, к зданию суда начали стягивать автозаки и автобусы с нацгвардийцами. Подозреваемые – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Мужчинам – 42 и 31 год. Прокуроры будут просить о мере пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. В прокуратуре Киевской области говорят: полицейским может грозить пожизненное лишение свободы.

Визит Зеленского в Брюссель

Владимир Зеленский прилетел в Брюссель. Это первый зарубежный визит президента Украины. На повестке дня у Зеленского встречу с председателем Европейского Совета – Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, своим польским коллегой – Анджеем Дудой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Особое внимание будет уделяться вопросу деоккупации Крыма.

Пошли на сделку со следствием

Подозреваемые в покушении на убийство Екатерины Гандзюк - признали свою вину. Все пятеро обвиняемых признались в содеянном прямо на заседании Покровского райсуда Днепропетровской и пошли на сделку со следствием. По данным обвинения, исполнитель заказа и организатор нападения на херсонская активистку Сергей Торбин склонил к участию в покушении других обвиняемых – Никиту Грабчук, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова. Прокуратура просит для них от трех до шести с половиной лет. Следующее заседание состоится 6 июня.

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