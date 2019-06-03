Заработало новое украинское правописание: Obozrevatel News

Иск Украины против России

В Гааге начались слушания по иску Украина против России. В международный суд ООН наша страна обратилась еще в январе 2017 года. Начало слушания несколько лет затягивала страна-агрессор, говорит заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Во время заседания рассмотрят вопросы финансирования Москвой терроризма. В иске вспомнят о сбитом рейс МН17, террористические акты в Мариуполе, Краматорске, Волновахе.

Заработало новое украинское правописание

В Украине начинает действовать новое украинское правописание. Сегодня финальный текст его новой редакции опубликуют на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. Нововведения рекомендуют применять во всех сферах общественной жизни. Хотя писать, как раньше, пока – не ошибка. По новым правилам, такие слова, как "проєкт" или "проєкція" пишем через – "Є" – проект, проекция. Несклоняемых числительное "ПОЛ" со значением "половина" с существительным в форме родительного падежа единственного числа пишем отдельно – пол яблока или пол Киева. В некоторых слов появятся варианты. Например "аудієнція" или "авдієнція", "аудиторія" или "авдиторія", "ефір" или "етер". Вместе пишем слова с первым иноязычным компонентом анти-, контр-, вице-, экс-. Например, "вицепрем`ер". Сейчас уточнили в МОН, разрабатывается план имплементации новой редакции "Украинского правописания". В школьных учебниках он появится только в следующем году.

Подорожал "борщевой набор"

В Украине подскочили цены на продукты питания. Больше всего, по словам специалиста Украинской аграрной конфедерации - Нелли Онищенко, подорожал так называемый "борщевой набор". Сейчас порция стоит 10 гривен 11 копеек. В прошлом году это стоило на одну гривну дешевле. Вареники выросли в цене за весну на 9 процентов, до почти 7 гривен. Поскольку подорожали ингредиенты: картофель, муку и грибы. Кроме того, в целом всего за год подскочили цены на: свекла, морковь и лук. Последняя выросла на 146 процентов. Однако есть и продукты, которые подешевели. Это подсолнечное масло, куриные яйца и огурцы и помидоры, которые в среднем сейчас обходятся в 24 грн / кг и 37 грн / кг.

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