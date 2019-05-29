Обвал на шахте во Львовской области: Obozrevatel News

Обвал на шахте во Львовской области

Обвал на шахте "Лесная" на Львовщине. Под завалами погибли двое горняков. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель свободного профсоюза шахтеров Михаил Волынец. ЧП произошло минувшей ночью. Позже информацию подтвердила пресс-служба предприятия "Львов-уголь". По их данным, погибшим мужчинам было 22-два сорок восьмой лет. у второго осталось трое несовершеннолетних детей. Все обстоятельства несчастного случая выясняет специальная комиссия.

Оружие через соцсети

А в Днепре оружие продавали через ... социальную сеть. А товар клиентам отправляли ... по почте. Об этом сообщили в полиции. По данным правоохранителей, такой бизнес организовали двое местных жителей Днепропетровщины. В соцсети они действовали под вымышленными именами. По месту жительства мужчин правоохранители провели четыре обыска. Изъяли 5-ти пистолетов, один карабин, почти 800 патронов, 12 гранат, 11 запалов, 200 граммов взрывчатого вещества, три снаряда, глушители и магазины. Полиция открыла уголовное производство.

США готовы оказывать Украине летальное оружие

США готовы оказывать Украине летальную оружие для самозащиты. Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Говорит, США готовы сотрудничать с Украиной, и поставлять ей оборонное летальное вооружение для повышения военной способности. Поставлять Украине оружие США может, как в пределах принятого Конгрессом финансирования, так и в рамках прямых закупок самой Украины. Американский дипломат подчеркнул, что Украина выполнила свою часть Минских договоренностей и дальнейшее развитие минского процесса зависит от России.

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