На Западе Украины может затопить дороги: Obozrevatel News

На Западе Украины может затопить дороги

Чрезвычайники предупреждают жителей запада Украины о возможном подтоплении дорог. Речь идет о Волынской и Ровенской областях. В ГСЧС говорят: затопить дороги местного значения может из-за повышения уровня воды на реках бассейна Припяти. Кроме того, в зоне опасности - сельскохозяйственные угодья и некоторые дома. Местами уровень воды может повыситься почти на метр.

Зеленский назвал приоритетную задачу

Президент Украины Владимир Зеленский назвал одно из своих приоритетных задач. И это – поддержка украинского кинематографа. Зеленский подчеркнул, что ждет хороших фильмов на экранах и международных наград. А главное, глава государства ожидает, что в кинотеатры будет приходить еще больше зрителей, которые будут выбирать фильмы именно украинского производства.

Ураган поднял со дна моря доисторический лес

Доисторический лес появился на морском побережье в британском Уэльсе. А все-за урагана ХАННА, обрушившегося на этих выходных. После мощной непогоды море несколько отступило, а на поверхности появились окаменелое остатки деревьев, находившиеся ранее под водой. Археологи говорят: лесу четыре с половиной тысячи лет.

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