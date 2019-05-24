Сотрудничество Украины с МВФ: Obozrevatel News

Сотрудничество Украины с МВФ: фонд готов к возобновлению сотрудничества

Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства. Сейчас миссия Фонда продолжает переговоры с украинскими властями. Представитель МВФ Джерри Райс говорит, что Фонд интересуется последним развитием ситуации и экономической политикой Киева. На следующую неделю запланированы переговоры миссии МВФ с президентом Владимиром Зеленским.

Изменение места голосования

И уже с сегодняшнего дня украинцы, которые хотят принять участие в досрочных парламентских выборах, могут менять место голосования, говорят в Госреестре. Для этого в районную администрацию необходимо подать заявление, где будет указан участок, на котором вы хотите проголосовать. Адреса отделений можно найти на сайте Государственного реестра избирателей.

Напомним, в Украине стартовала кампания по досрочным выборам в Верховную Раду. Накануне вступил в силу соответствующий указ президента. Выборы назначены на 21 июля.

Испытания новых ракет для ВСУ

На полигоне Вооруженных сил Украины в Одесской области испытывают две модели украинских ракет класса "Ольха". Одна модель имеет повышенную дальность полета, а вторая – оборудована кассетной боевой частью. Испытания продлятся до конца недели. Также должны состояться пуски крылатых ракет комплекса "Нептун". Министр обороны Степан Полторак говорит, Украина продолжает модернизацию ракетной программы.

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