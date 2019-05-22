Миссия МВФ покидает Украину: Obozrevatel News

Миссия МВФ покидает Украину

Миссия Международного валютного фонда досрочно покидает Украину. Такую информацию обнародовали "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник. С их слов, представители фонда также отказалась пересматривать условия сотрудничества. Причина: роспуск парламента. Также в МВФ подчеркнули, что обратили внимание на некоторые кадровые назначения в Администрации Президента. Миссия Фонда прибыла в Киев 21 апреля и должна была работать две недели. По результатам переговоров с правительством МВФ должен предоставить Украине новый транш на 1,3 миллиарда долларов.

Санкции против военных предприятий РФ

США вводят санкции против двух российских военных предприятий и военного учебного центра. Под ограничения, в частности, попадет московский машиностроительный завод "Авангард". Это единственный производитель ракет для комплексов С-300 и С-400. Об этом сообщает Госдеп США. В санкционный список также попали учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и Тульское конструкторское бюро приборостроения. Причиной таких ограничений в США назвали нарушение законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, крылатых или баллистических ракет и технологий для их производства в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Ранее Турция заявляла, что купит у России оборонительные системы С-400. В Сенате США ее предупредили о санкциях.

Запрет одноразового пластика в ЕС

Ватные палочки и пластиковые вилки вне закона в странах ЕС! Совет Евросоюза одобрил директиву об окончательном запрете некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива. По новым правилам уже с 2021 года на всей территории ЕС запретят пластиковые тарелки, столовые приборы, соломинки для напитков, держатели для воздушных шариков и много других изделий. Их теперь должны изготавливать из экологически чистого сырья. На полках магазинов станет значительно меньше и напитков в пластиковых бутылках. А производителей пластиковой продукции будут привлекать к ответственности. Также по директиве табачную отрасль обяжут возмещать средства на утилизацию окурков.

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