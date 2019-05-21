Сотрудничество Украины с МВФ: Obozrevatel News

Сотрудничество Украины с МВФ

Миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину. Представители МВФ в течение двух недель должны дать оценку реформам, которые правительство ранее обязался провести. По итогам работы миссии должны принять решение о новом транше в размере 1,3 миллиарда долларов. Вместе с миссией Фонда в Украине будут работать и представители ЕС. Если инспекция пройдет хорошо - Европа также может выделить Украине макроэкономическую помощь в 500 млн евро. Единственное условие - для получения этих денег Украина должна продолжить сотрудничество МВФ.

Зеленский подписал свой первый указ

Президент Владимир Зеленский подписал свой первый указ - о принятии полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Его уже опубликовали на сайте президента. В указе отмечено, что Зеленский принял на себя эти полномочия в соответствии с Конституцией Украины. Напомню, к исполнению своих обязанностей новый президент официально приступил накануне.

А у здания Администрации президента на Банковой убрали охрану и открыли ворота. Теперь люди могут заходить туда без помех. Проходная, через которую ранее осуществляли пропускной режим - вообще пока закрыта. Напомним, ранее к зданию можно было пройти в отдельные дни только по паспортам или специальным пропускам.

Декларация Порошенко

Петр Порошенко задекларировал свои доходы после освобождения от должности президента Украины. С поста он идет с семью земельными участками стоимостью более 46 млн гривень. И недвижимостью на сумму более 31 миллионов гривень. Политик владеет акциями нескольких компаний, одного инвестиционного фонда и двух банков. У Порошенко есть два автомобиля: Мерседенс Бенц и Jaguar. Также указано, что он является конечным бенефициаром более сотни предприятий. В президентском кресле за этот год Петр Порошенко заработал более 128 000 гривень. Доходы от бизнеса - 114 млн в украинской валюте. Накануне издание Bloomberg опубликовало данные, где значится, что за последние 5 лет Порошенко, потерял статус миллиардера, капитал бизнесмена-политика снизился на 40%, до 705 млн долларов.

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