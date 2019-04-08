Агитация перед вторым туром выборов: Obozrevatel News в 11:00 от 08.04.2019

Агитация перед вторым туром выборов

Сегодня официально начинается агитация перед вторым туром выборов президента. Такое заявление сделала Центральная избирательная комиссия. Участвовать в предвыборной агитации имеют право все граждане Украины. Кроме того, в ЦИК могут уже направлять данные о составе окружных избирательных комиссий. Накануне Центризбирком обнародовал официальные результаты голосования в первом туре. Он пройдет 21 апреля.

В "зону отчуждения" будут пускать туристов

Беларусь открыла для туристов зону отчуждения вблизи Чернобыля. Речь идет о территории страны, пострадавшей от радиации после аварии на ЧАЭС, рассказывают Белорусские СМИ. В государственном радиационно-экологическом заповеднике уверяют: там безопасно и люди не получат большую дозу излучения. Стоимость экскурсии для группы из пяти человек обойдется в 160 долларов.

Военные США покидают Ливию

Соединенные Штаты временно выводят свои войска из Ливии из-за обострения ситуации в стране. Речь идет о контингенте, который охраняет дипломатические миссии и помогает местным властям в борьбе с терроризмом. В командовании силами морской пехоты в Африке говорят, что сейчас ситуация в Ливии сложная и непредсказуемая. Свои войска из страны накануне вывела и Индия.

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