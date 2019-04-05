Дело о подкупе избирателей: Obozrevatel News в 11:00 от 05.04.2019

Дело о подкупе избирателей

В деле о подкупе избирателей в Киевской области допрашивают более 1500 человек. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Больше всего нарушений, по его словам, - на Львовщине и в Донецкой области. Что касается второго тура – глава МВД считает, что главный риск украинцы уже преодолели. Речь идет об отсутствии опасности того, что кандидаты, которые проиграли, будут подстрекать общество не признавать результаты.

Канада поможет в разминировании

Канада собирается помочь Украине в разминировании территорий. К 2025 году хочет полностью очистить Донбасс от всех типов мин, сообщили в МИД Канады. Стоит добавить, что Канада уже помогает вооруженным силам Украины. В частности по разминированию территории, на которой ранее происходили бои.

В ООН представили город будущего

В ООН представили дизайн плавучего города – без автомобилей и многоэтажек. Спроектировали его так, что он выдерживает все стихийные бедствия, в частности цунами, наводнения и ураганы. Цель проекта - обеспечение доступным жильем и решения проблемы повышения уровня моря на планете.

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