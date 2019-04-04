Взорвалась машина в Киеве: Obozrevatel News в 11:00 от 04.04.2019

Взорвалась машина в Киеве

Один человек получил ранения в результате взрыва автомобиля в Голосеевском районе столицы. Полиция узнала о чрезвычайной ситуации около двух ночи. На место выехали следователи, взрывотехники, кинологи и медики. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Ему оказывают необходимую помощь. Полиция ведет расследование по статье о покушении на убийство.

Дебаты на "Олимпийском": ответ НСК

В Национальном спортивном компексе "Олимпийский" заявили, что их о дебатах никто не предупреждал. Говорят: никаких официальных заявок, или проектов соглашений об этом к ним не поступало. Мол, предложение Зеленского является его собственной инициативой.

Дебаты на "Олимпийском": заявление НСТУ

В то же время в Национальной общественной телерадио-компании Украины заявили: техническую возможность провести дебаты на "Олимпийском" - нет. Однако и здесь есть условия. На Общественном ссылаются на положения ЦИК о дебатах - от 2014 года. Там сказано: их следует проводить в студии национального вещателя. Поэтому, если Центральная избирательная комиссия исключит эту норму и примет новую, дебаты – возможны. Иначе, отметили на телеканале, это можно назвать или шоу, или дискуссией, но не дебатами.

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