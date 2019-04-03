Голоса в пользу одного из кандидатов увеличено в 9 раз: Obozrevatel News в 11:00 от 03.04.2019

Фальсификации на участках

Донецкая полиция открыла уголовное производство по факту фальсификации голосов. Разница в пользу одного из кандидатов была увеличена в 9 раз. Об этом сообщает пресс-служба нацполиции Донецкой области. Данные, переданные ЦИК, не совпадают с информацией, изложенной на официальном сайте Центризбиркома. Полицейские устанавливают, на каком этапе появились разногласия, а также лиц, причастных к возможной фальсификации.

Пожар в Чернобыльский зоне

Спасатели ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи поселка Полесское Киевской области. Огонь, который распространился на десять гектаров, тушили почти сотня спасателей и более 20 единиц техники.

На ученика в школе на Киевщине упала плитка

На Киевщине, в школе села Музычи, на 6-летнего ученика упала плитка. Мальчик получил травму головы. По данным полиции, это произошло, когда дети организовано выходили из помещения столовой. Учителя сразу вызвали врачей. Медики говорят: сейчас состояние мальчика стабильное.

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