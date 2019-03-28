Масштабное ДТП в столице: Obozrevatel News в 11:00 от 28.03.2019

Масштабное ДТП в столице

Вылетел на встречную полосу и разбил шесть автомобилей. В Киеве на проспекте Лобановского ночью произошло масштабное ДТП. Два человека травмированы, они сейчас в больнице. По предварительным данным водитель БМВ на большой скорости вылетел на встречную полосу и зацепил такси. Затем потерял управление и вразався еще в пять автомобилей. Некоторые из них отремонтировать уже невозможно. После после аварии водитель БМВ вместе с пассажирами скрылся с места ДТП.

Давление на ПЦУ в Крыму

Оккупанты в Крыму хотят отобрать у Украинской православной церкви единственный храм в Симферополе. Об этом в Фейсбуке пишет Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря. По его словам, Крымская епархия ПЦУ получила письмо от оккупационной власти.

Предложения по покупке газа для предприятий

Предприятия смогут покупать газ дешевле, чем население. В Нафтогазе говорят - предприятия будут платить почти 6000 гривень за тысячу кубометров. А это на 245,5 гривень меньше чем платит население.

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