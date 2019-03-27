Суд вынес приговор офицеру нацполиции: Obozrevatel News в 11:00 от 27.03.2019

Суд вынес приговор офицеру нацполиции

Суд вынес приговор полицейской, которая весной прошлого года издевалась над нетрезвым мужчиной. Скандал произошел на Сумщине, в мае 2018 года; неравнодушные сняли на видео, как патрульные издеваются над мужчиной, который совсем не сопротивляется. Девушка-полицейская била бедолагу по голени, наступала на ноги и пыталась отдавить пальцы на руке.

Позиция Украины относительно Голанских высот

Украина не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В нашем МИД сказали, что солидарны с позицией Организации Объединенных Наций и решением Совбеза ООН. Их документы определяют статус Голанских высот, как Сирийской территории, оккупированной Израилем.

Дополнительные поезда на Пасху

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда. Их на этот раз семь. Речь идет о Пасхальных и майских праздниках – это период с 27 апреля по 1 мая, когда у украинцев будет пять выходных подряд. Поезда будут курсировать из Киева во Львов, Николаев, Одессу, Ковеля, Днепра и Харькова. Также появится Львов-Одесса. Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы для поездов Кременчуг – Бахмач, Киев – Шостка, Киев – Черкассы, Сумы – Киев – Винница.

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