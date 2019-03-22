В России вынесли приговор Павлу Грибу: Obozrevatel News в 11:00 от 22.03.2019

В России вынесли приговор Павлу Грибу

Шесть лет колонии общего режима. Российский суд вынес приговор Украинский Павлу Грибу. Его признали виновным в "призывах к терроризму и склонение к теракта". Судебные прения по делу Павла Гриба начались 21 марта. Во время дебатов - состояние здоровья украинского политзаключенного резко ухудшилось.

Убийство Адамовича: новые подробности расследования

Нападавший на мэра Гданьска пройдет психиатрическое обследование. Такое решение принял окружной суд. В течение четырех недель он будет находиться в закрытом помещении. За ним будут наблюдать специалисты.

Арест соратника Гуайдо

Одного из главных помощников лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо - Роберто Морреро - задержали. Перед этим Служба национальной разведки провела в его доме обыск. Сам Гуайдо объяснил действия силовиков тем, что они боятся арестовать его самого, поэтому нападают на соратников. Вашингтон требует от режима Николаса Мадуро немедленно освободить Морреро. В частности, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал его задержания большой ошибкой.

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