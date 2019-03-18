Массовые протесты против президента: Obozrevatel News в 11:00 от 18.03.2019

Массовые протесты против президента

Протест с бензопилами против действующей власти в Сербии. Представители оппозиции захватили здание местной телерадиокомпании. Люди говорят: там необъективно освещают ход протестов. Здание телеканала забросали яйцами и обклеили листовками - потом прорвались внутрь. Правда позже их оттуда вывели правоохранители.

Стартуют учения НАТО

В Грузии сегодня стартуют учения НАТО. В них примут участие более 300 военных из 24 стран-членов Альянса. Присоединятся к тренировкам и партнеры НАТО, рассказали в Минобороны Грузии.

В метро столкнулись два поезда

Хаос и давка в час пик в подземке Гонконга. Сегодня утром там столкнулись два поезда. В метрополитене объяснили: авария произошла во время пробного пуска новой системы сигнализации.

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