Задержали боевика: Obozrevatel News в 11:00 от 13.03.2019

Задержали боевика

На Донбассе на одном из блок-постов задержали боевика. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. Имя задержанного не называется. Однако уточняют: он проходил подготовку в российском Белгороде, а затем вступил в ряды террористов, где принимал участие в боях против украинской армии.

Отправили под домашний арест

В Черкассах суд отправил под домашний арест двух активистов Национального корпуса. Дмитрия Кухарчука и Антона Братка подозревают в организации столкновений с полицией 9 марта. Прокуроры просили взять обоих под стражу на шестьдесят суток и без возможности внесения залога.

В Киеве задержали главаря международного наркокартеля

Служба безопасности Украины совместно с полицией Израиля заблокировала деятельность крупнейшего за последнее десятилетие международной сети Интернет-торговли наркотиками. Главаря картеля задержали накануне в Киеве. Тот приехал налаживать так называемые "бизнес-связей" с представителями местного криминалитета.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 16:30 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!