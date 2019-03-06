Православная церковь Украины обратилась в ООН: Obozrevatel News в 11:00 от 06.03.2019

Православная церковь Украины обратилась в ООН

Оккупанты оказывают репрессии против Православной церкви Украины в аннексированном Крыму и на временно неподконтрольной Киеву части Донбасса. С таким заявлением Православная церковь Украины обратилась к Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, стран-гарантов Минского процесса и международных организаций.

Мангера отстранили от должности

Суд в месяц отстранил Владислава Мангера от должности председателя Херсонского облсовета. Таким образом, Шевченковский суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры. В свою очередь, защита Мангера заявила, что будет обжаловать это решение.

В Лондоне нашли взрывчатку

Пакеты с взрывчаткой нашла полиция в двух аэропортах и железнодорожном вокзале Лондона. Три подозрительные пакета в виде почтовых бандеролей могли спровоцировать пожар, уточняют правоохранители.

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