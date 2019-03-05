ПЦУ открывает свой первый монастырь: Obozrevatel News в 11:00 от 05.03.2019

ПЦУ открывает свой первый монастырь

Первый монастырь Православной церкви Украины - Благовещенский женский откроют в Днепре. Такое решение принял священный Синод Православной церкви Украины.

Клинтон передумала идти в президенты США

Хиллари Клинтон отказалась от участия в выборах президента США в 2020 году. Говорит: продолжит работать и отстаивать то, во что верит, однако возглавлять страну - не хочет. Свою же поддержку на выборах пообещала кандидату от Демократической партии. Правда имя - не назвала.

Последствия разрушительного торнадо

В Америке штаты Алабама и Джорджия оправляются от торнадо, жертвами которого стали 23 человека, десятки – получили ранения. Местные власти предполагают, что число погибших может возрасти. Для поиска людей спасатели используют дроны.

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