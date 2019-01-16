Пленным морякам продлили арест до апреля – Brexit могут отложить – Монетизация субсидий в Украине – новости на ObozTV

Лефортовский суд Москвы продлил арест двадцати пленным украинским морякам до конца апреля. В эти часы проходит заседание относительно четырех военнопленных, дела которых не успели заслушать вчера.

Brexit'а - не будет, по крайней мере пока. Палата общин британского парламента не поддержала предложение правительства по выходу из Европейского Союза. И это несмотря на то, что премьер-министр Тереза Мэй согласовала этот план с Брюсселем.

Деньги на субсидии должны выдать украинцам в ближайшее время. Об этом во время визита в Волынскую область заявил президент Петр Порошенко. По его словам, монетизация должна происходить без всякой бюрократической волокиты.

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