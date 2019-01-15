Потери на фронте – Адвокаты посетили пленных моряков – Пожар в Киево-Печерской лавре – новости на ObozTV

На фронте погиб один военный и еще двое ранены. За прошедшие сутки боевики из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов обстреливали населенные пункты вблизи Старогнатовки, Чермалыка, и Водяного Донецкой области.

Пятерых пленных украинских моряков в Москве посетили адвокаты. Сейчас они сидят в следственных изоляторах "Лефортово", "Матросская Тишина" и Спецуправление ФСБ.

Пожар на территории Киево-Печерской лавры потушен. С ней боролись почти полсотни спасателей. Накануне вечером огонь охватил двухэтажное здание, которое принадлежит комплекса.

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