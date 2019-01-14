Врачи борются за жизнь мэра Гданьска – На Донбассе ранили военных – США напомнили Германии о санкциях – новости на ObozTV

В Польше врачам удалось восстановить работу сердца мэра Гданьска - Павла Адамовича. Его накануне вечером пытались убить во время благотворительного концерта. Неизвестный подбежал к чиновнику прямо на сцене и несколько раз ударил ножом в грудь.

На фронте ранили двух украинских военных. Одного накануне, еще один уже сегодня. Террористы били из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов в районе Красногоровки и Авдеевки.

Посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким фирмам письма с угрозами. Сообщение получили компании, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram