Взрыв метана на шахте – Усиление обороноспособности Украины – Трамп обещает ввести чрезвычайное положение – новости на ObozTV

Взрыв метана на шахте – Усиление обороноспособности Украины – Трамп обещает ввести чрезвычайное положение – новости на ObozTV49Читать материал на украинском
По меньшей мере пять человек пострадали в результате возгорания метана в угольной шахте в городе Павлоград Днепропетровской области. В энергохолдинге "ДТЭК Павлоградуголь" говорят, что ЧП произошло на глубине 370 метров в 21:00.
В Украине начинается серийное производство ракетного комплекса "Ольха". Производить оружие будут в конструкторском бюро "Луч". Все составляющие будут отечественными, включая новую систему управления, новое ракетное топливо и новую боевую часть.
Американский президент во время выступления в штате Техас на границе с Мексикой пообещал ввести чрезвычайное положение в США.
Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Obozrevatel News" на OBOZREVATEL.