Взрыв метана на шахте – Усиление обороноспособности Украины – Трамп обещает ввести чрезвычайное положение – новости на ObozTV

По меньшей мере пять человек пострадали в результате возгорания метана в угольной шахте в городе Павлоград Днепропетровской области. В энергохолдинге "ДТЭК Павлоградуголь" говорят, что ЧП произошло на глубине 370 метров в 21:00.

В Украине начинается серийное производство ракетного комплекса "Ольха". Производить оружие будут в конструкторском бюро "Луч". Все составляющие будут отечественными, включая новую систему управления, новое ракетное топливо и новую боевую часть.

Американский президент во время выступления в штате Техас на границе с Мексикой пообещал ввести чрезвычайное положение в США.

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