В Лондоне провели акцию против агрессии РФ – Трамп ушел из встречи с демократами – Забастовка в аэропортах Германии – новости на ObozTV

Акция протеста под названием "Путин, уходи прочь из Украины" состоялась в правительственном квартале в Лондоне. Устроили ее украинцы, живущие в Британии.

Шатдаун в Америке набирает обороты. Президент США Дональд Трамп, который накануне должен был встретиться с представителями демократической партии, решил ее отменить.

В Германии бастуют службы безопасности аэропортов. Они требуют повысить зарплату и улучшить условия труда. Не смотря на то, что забастовка предупредительная, однако охватила три крупнейших аэропорта в Германии.

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