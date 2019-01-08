ДТП на заснеженной дороге – Епифаний призвал к объединению – В Украине началась регистрация на пробное ВНО – новости на ObozTV

Легковой автомобиль и грузовик попали в аварию на заснеженной дороге на Николаевщине. ДТП произошло в городе Новая Одесса.

Объединиться вокруг Киевского престола в единой поместной церкви призвал всех православных христиан Украины Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Об этом он заявил во время рождественской литургии в Софийском соборе.

В Украине началась регистрация на пробное ВНО. Подать заявку можно с сегодняшнего дня и до 31 января. Само же пробное тестирование состоится 16-го и 23-го марта.

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