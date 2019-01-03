В Сумах лифт убил малыша – Состояние здоровья Клыха – Осложнения погодных условий в Украине – новости на ObozTV

В Сумах погиб двухмесячный малыш. В одной из многоэтажек внезапно сорвался лифт, из которого дедушка, возвращаясь с прогулки, выкатывал коляску с ребенком.

Украинского политзаключенного Станислава Клыха россияне отправили в психушку, однако отчитываются, что состояние его здоровья – удовлетворительное. Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену после письма Клыха, где он написал о своем критическом состоянии здоровья: возможную гангрену и подозрение на рак.

В Украину идет непогода. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий: активно циклон пройдет над Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Почти на всех дорогах Украины, кроме юга, ожидают гололед, а на западе - сильные порывы ветра.

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