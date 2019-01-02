На Донбассе погиб военный – В Украине отметили день рождения Бандеры – Новогодние чрезвычайные ситуации в России – новости на ObozTV

Один воин погиб, двое ранены - так минувшие сутки в зоне боевых действий, на Донбассе. Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Торжества по случаю дня рождения Бандеры прошли и в городах Украины, в частности - в Донецкой области, в Славянске.

13 человек травмированы в результате обвала деревянного города в Москве. Произошло это прямо во время новогоднего празднования, а именно - исполнении гимна России. В российском Магнитогорске, накануне нового года, в одной из многоэтажек произошел взрыв; сегодня найдено 11 тел погибших. А уже 1 января три человека погибли в том же Магнитогорске из-за возгорания маршрутной "Газели".

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