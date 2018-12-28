Украинские моряки назвали себя военнопленными – Взрыв в военной части ВСУ – В Нью-Йорке произошел мощный взрыв – новости на ObozTV

Все 24 украинских моряка, которые захватила Россия вблизи Керченского пролива 25 ноября, назвали себя военнопленными.

Взрыв в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины; 20-летний солдат срочной службы получил ожоги и травмы. Медики оценивают состояние воина как тяжелое.

Мощный взрыв произошел в Нью-Йорке на одной из электростанций. По предварительным данным вспыхнул трансформатор. Травмы получили один человек. Сама станция расположена в районе Квинс.

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