Совбез ООН рассмотрит ситуацию на Донбассе - Затонул плавдок "Адмирала Кузнецова" - Венецию накрыла непогода - новости на ObozTV

Совет безопасности ООН сегодня на открытом заседании рассмотрит ситуацию в Донбассе, накануне анонсированных Москвой и оккупационными властями фейковых "выборов" на Донбассе.

В Мурманске полностью затонул крупнейший в мире плавучий док, в котором ремонтируют российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Четыре человека получили травмы.

В Италии бушует непогода. Пять человек погибли. Венецию - затопило. Уровень воды в городе поднялся до полутора метров над уровнем моря. Самая низкая точка Венеции - площадь Сан-Марко, временно закрыта для посетителей.

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