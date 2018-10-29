Убийство детей в Киеве - Президентские выборы в Грузии - В Китае запретили приближаться к пандам - новости на ObozTV

Женщина, которую задержали накануне в Киеве за убийство двух своих детей (мальчика 6-ти и девочки 5 лет) была замкнутой и не общалась с окружающими, говорят в полиции.

В Грузии, где накануне выбирали президента, никто из кандидатов на набрал половины голосов избирателей. Второй тур по закону должен состояться не позднее 1 декабря.

Власти китайской провинции Сычуань запретили туристам приближаться к бамбуковым медведям - пандам, кормить их и фотографироваться за деньги.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.