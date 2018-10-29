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Убийство детей в Киеве - Президентские выборы в Грузии - В Китае запретили приближаться к пандам - новости на ObozTV

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Женщина, которую задержали накануне в Киеве за убийство двух своих детей (мальчика 6-ти и девочки 5 лет) была замкнутой и не общалась с окружающими, говорят в полиции.

В Грузии, где накануне выбирали президента, никто из кандидатов на набрал половины голосов избирателей. Второй тур по закону должен состояться не позднее 1 декабря.

Власти китайской провинции Сычуань запретили туристам приближаться к бамбуковым медведям - пандам, кормить их и фотографироваться за деньги.

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