Транш МВФ - до нового года - Савченко оставили под арестом - Нападавший на Черновол получил 5 лет - новости на ObozTV

Первый транш МВФ по новой программе Украина может получить уже до конца этого года. Глава Нацбанка Яков Смолий говорит, что решение о сроке выделения средств примет совет директоров Фонда.

Шевченковский райсуд столицы продлил для Надежды Савченко срок пребывания под стражей практически до Нового года.

Пять лет за решеткой получил Игорь Корнилов. 2013 в декабре мужчина с друзьями избил тогдашнюю журналистку, а ныне - нардепа Татьяну Чорновил. Приговор должны объявить сегодня.

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